В АПК Подмосковья инвестируют 35 млрд рублей и запустят новые производства
В 2026 году в развитие агропромышленного комплекса Московской области вложат около 35 млрд рублей. В регионе планируют запустить более 30 инвестпроектов — от сельского хозяйства до переработки продукции и развития логистики. Новые предприятия создадут примерно 2 500 рабочих мест. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Среди крупнейших проектов — новый комплекс по производству куриных яиц в Кашире. Компания ООО «Белянка» (ГК «Лето») строит предприятие мощностью 525 млн яиц в год и создаст около 300 рабочих мест. В Истре компания «Инфаприм» строит завод по выпуску специализированного лечебного и энтерального питания. После запуска предприятие увеличит производство такой продукции в регионе на 3 млн литров ежегодно.
«В этом году в Подмосковье планируем реализовать более 30 инвестпроектов в агропроме с общим объемом инвестиций порядка 35 миллиардов рублей. Они охватят ключевые направления — от растениеводства и животноводства до переработки сельхозсырья и развития экспортной инфраструктуры. Это вложения в продовольственную безопасность, импортозамещение и кадровый потенциал. Благодаря запуску новых производств будет создано около 2,5 тысячи рабочих мест», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.Развивают и переработку сельхозсырья. В агропарке «Сырная Долина» компания «Звезда Подмосковья» строит завод, который будет выпускать 4 500 тонн сыра и 14 600 тонн сухой сыворотки в год. Здесь же компания «Продмол» запускает производство глубокой переработки молока с выпуском до 8 000 тонн сыра ежегодно.
Продолжают расширять и логистику. В Наро-Фоминском округе увеличивают мощности агрохаба «Селятино». После модернизации объём контейнерного экспорта вырастет до 550 000 тонн, а общий грузооборот превысит миллион стандартных контейнеров в год. Через этот центр подмосковную продукцию отправляют в Китай, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Иран, Азербайджан и Монголию.