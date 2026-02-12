В АПК Подмосковья инвестируют 35 млрд рублей и запустят новые производства

12 февраля 2026, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В 2026 году в развитие агропромышленного комплекса Московской области вложат около 35 млрд рублей. В регионе планируют запустить более 30 инвестпроектов — от сельского хозяйства до переработки продукции и развития логистики. Новые предприятия создадут примерно 2 500 рабочих мест. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.





Среди крупнейших проектов — новый комплекс по производству куриных яиц в Кашире. Компания ООО «Белянка» (ГК «Лето») строит предприятие мощностью 525 млн яиц в год и создаст около 300 рабочих мест. В Истре компания «Инфаприм» строит завод по выпуску специализированного лечебного и энтерального питания. После запуска предприятие увеличит производство такой продукции в регионе на 3 млн литров ежегодно.



Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

«В этом году в Подмосковье планируем реализовать более 30 инвестпроектов в агропроме с общим объемом инвестиций порядка 35 миллиардов рублей. Они охватят ключевые направления — от растениеводства и животноводства до переработки сельхозсырья и развития экспортной инфраструктуры. Это вложения в продовольственную безопасность, импортозамещение и кадровый потенциал. Благодаря запуску новых производств будет создано около 2,5 тысячи рабочих мест», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.