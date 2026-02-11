С 1 марта изменят правила уведомления пчеловодов об обработке полей
С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновлённые правила взаимодействия сельхозпроизводителей и пчеловодов при обработке полей средствами защиты растений. Изменения ввели, чтобы снизить риск массовой гибели пчёл во время применения пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Раньше аграрии обязаны были предупреждать владельцев пасек, если их ульи находились в радиусе до семи километров от места обработки. Уведомление направляли в срок от пяти до десяти календарных дней до начала работ. В нём указывали место и период обработки, названия препаратов и способы их применения.
В Минсельхозе Московской области отметили, что теперь правила дополнили. Если аграрии проводят обработку из-за чрезвычайной ситуации или по предписанию Россельхознадзора, пчеловодов должны предупредить не позднее чем за 24 часа до начала работ. Новые требования помогут сделать взаимодействие между растениеводами и пчеловодами более безопасным.
Своевременные уведомления позволят владельцам пасек заранее принять меры:
- закрыть ульи;
- обеспечить вентиляцию;
- временно перевезти пчёл.