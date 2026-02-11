Достижения.рф

С 1 марта изменят правила уведомления пчеловодов об обработке полей

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать обновлённые правила взаимодействия сельхозпроизводителей и пчеловодов при обработке полей средствами защиты растений. Изменения ввели, чтобы снизить риск массовой гибели пчёл во время применения пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщили в подмосковном Минсельхозе.



Раньше аграрии обязаны были предупреждать владельцев пасек, если их ульи находились в радиусе до семи километров от места обработки. Уведомление направляли в срок от пяти до десяти календарных дней до начала работ. В нём указывали место и период обработки, названия препаратов и способы их применения.

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Минсельхозе Московской области отметили, что теперь правила дополнили. Если аграрии проводят обработку из-за чрезвычайной ситуации или по предписанию Россельхознадзора, пчеловодов должны предупредить не позднее чем за 24 часа до начала работ. Новые требования помогут сделать взаимодействие между растениеводами и пчеловодами более безопасным.

Своевременные уведомления позволят владельцам пасек заранее принять меры:
  • закрыть ульи;
  • обеспечить вентиляцию;
  • временно перевезти пчёл.
Ирина Паршина

