Аграриям Подмосковья напомнили о льготной программе обновления техники

29 мая 2026, 16:54

Подмосковные производители в сфере АПК могут воспользоваться льготным лизингом сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Программу реализует АО «Росагролизинг». Она направлена в первую очередь на поддержку малых и средних сельхозпредприятий.





«Условия включают возможность приобретения техники без первоначального взноса и срок лизинга до семи лет. В перечень техники, доступной по льготному лизингу, входят трактора, комбайны, сельхозоборудование, автотранспорт, прицепы и полуприцепы, а также вагоны-рефрижераторы, вагоны-цистерны, грузовые вагоны и вагоны-хопперы», — говорится в сообщении.