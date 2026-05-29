Команда из Клина победила в конкурсе «Лучшая управленческая команда-2026»
28 мая в колледже «Подмосковье» прошёл очный этап конкурса «Лучшая управленческая команда-2026», в котором участвовали 9 управленческих команд из каждого структурного подразделения, сообщает Министерство образования Московской области.
Несколько месяцев команды работали в заочном формате: выполняли конкурсные задания, снимали видеоролики с самопрезентацией и разрабатывали управленческие проекты. Очный этап под названием «Лига профессионалов» состоял из четырёх туров, где участники продемонстрировали свои управленческие навыки.
Команды представили себя в видеовизитках, ответили на «полученные жалобы» в испытании по конфликтологии, решили комплексные управленческие кейсы и защитили проекты. Пока жюри под председательством директора колледжа Антонины Юдиной подводило итоги, студенческие творческие коллективы и солисты выступали для участников и зрителей.
Жюри присудило звание абсолютного чемпиона и победителя в основной номинации «Лучшая управленческая команда колледжа 2026» команде из структурного подразделения № 4 города Клин. Также члены жюри определили победителей в двух специальных номинациях: «Лучшая практика инноваций» досталась команде из структурного подразделения № 2 города Солнечногорск, а «Лучшая презентация управленческой практики» — команде из структурного подразделения № 7 города Лобня.
Конкурс «Лучшая управленческая команда-2026» направлен на выявление лучших управленческих практик в структурных подразделениях колледжа. Ключевые задачи конкурса: совершенствование системы управления, формирование единой образовательной среды и активизация взаимодействия всех участников образовательного процесса для успешного обучения студентов СПО.
