Экспорт продукции АПК Подмосковья вырос на 12% за четыре месяца 2026 года
За четыре месяца 2026 года объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области составил почти 275 тысяч тонн, а в денежном выражении вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Положительную динамику зафиксировали в пяти товарных группах. Наибольший рост показала масложировая отрасль — 71,3%, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности — 28%, молочная продукция — 16,9%, а также прочая продукция АПК — 23,2%, рыба и морепродукты — 2,7%.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин отметил: зарубежные партнёры сохраняют устойчивый интерес к подмосковной продукции. Сейчас товары местных производителей поставляются более чем в 78 стран мира.
Во многом это результат высокой концентрации перерабатывающих предприятий — в регионе их около тысячи. Именно это позволяет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Дополнительные возможности открывает развитие новых форматов экспорта, в том числе B2C-поставок через цифровые платформы, которые упрощают выход на конечного потребителя.
Московская область также вошла в тройку лидеров среди субъектов России по объёму агроэкспорта, заняв третье место, и лидирует в стране по средней цене экспортной тонны.
Читайте также: