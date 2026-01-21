Достижения.рф

Аграриям Подмосковья напомнили о сроках бонитировки скота

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области продолжают принимать отчетность по бонитировке сельскохозяйственных животных за 2025 год. Документы можно подать в Региональный информационно-селекционный центр на базе АО «Московское» по племенной работе. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Кампания проходит по требованиям федерального закона «О племенном животноводстве». В ней участвуют племенные и товарные хозяйства региона, а еще — организации, которые занимаются искусственным осеменением сельхозживотных.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили: своевременная сдача отчетности — обязательное условие для получения господдержки.

Бонитировка помогает оценить животных по:

  • происхождению;
  • внешнему виду;
  • продуктивности;
  • качеству продукции;
  • воспроизводству.
Эти данные позволяют определить племенную ценность поголовья, спланировать дальнейшую селекционную работу и подготовить программы по улучшению стада. А еще результаты бонитировки используют при формировании реестров хозяйств, которые получают субсидии на содержание племенного маточного поголовья.

Чтобы сдать отчетность, предприятия должны подготовить установленный пакет документов. В него входят бонитировочные ведомости по крупному рогатому скоту, электронная база данных ИАС «Селэкс», копии племенных свидетельств, документы на быков-производителей, отчет о работе хозяйства за 2025 год, карточка племенного хозяйства и опись пробонитированных коров с показателями продуктивности.

Прием документов завершат 23 января. Хозяйствам рекомендуют заранее проверить комплект документов, корректность предоставляемых материалов, чтобы вовремя передать их в Региональный информационно-селекционный центр.
Ирина Паршина

