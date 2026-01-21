Аграриям Подмосковья напомнили о сроках бонитировки скота

21 января 2026, 17:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Московской области продолжают принимать отчетность по бонитировке сельскохозяйственных животных за 2025 год. Документы можно подать в Региональный информационно-селекционный центр на базе АО «Московское» по племенной работе. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Кампания проходит по требованиям федерального закона «О племенном животноводстве». В ней участвуют племенные и товарные хозяйства региона, а еще — организации, которые занимаются искусственным осеменением сельхозживотных.



В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили: своевременная сдача отчетности — обязательное условие для получения господдержки.



Бонитировка помогает оценить животных по: