Шоу «Повара на колесах» сняли выпуск в подмосковной Коломне
В Коломне прошли съемки популярного телешоу «Повара на колесах». Ведущие проекта познакомили зрителей с туристическим и гастрономическим потенциалом муниципалитета и показали, чем сегодня живет один из самых колоритных городов Подмосковья. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.
Съемочная команда прогулялась по историческому центру, заглянула в музеи и оценила местные кафе и рестораны. Повара не ограничились экскурсиями — прямо в городе они приготовили два фирменных блюда: сливочную уху и свинину. Все продукты купили у местных производителей, чтобы показать качество и разнообразие подмосковной продукции.
В Минсельхозе Московской области отмечают, что участие Коломны в таком проекте помогает привлечь внимание туристов и любителей гастрономических путешествий. Город удачно сочетает богатую историю и современную кухню, поэтому здесь легко найти формат отдыха на любой вкус.
Сегодня в Коломне работают 221 предприятие общественного питания. Только в 2025 году в округе открыли 32 новых заведения на 1 185 посадочных мест и создали 131 рабочее место. Коломна уверенно укрепляет позиции одного из гастрономических центров Подмосковья.
