Шоу «Повара на колесах» сняли выпуск в подмосковной Коломне

20 января 2026, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Коломне прошли съемки популярного телешоу «Повара на колесах». Ведущие проекта познакомили зрителей с туристическим и гастрономическим потенциалом муниципалитета и показали, чем сегодня живет один из самых колоритных городов Подмосковья. Об этом сообщили в Минсельхозе Московской области.