Подмосковье готовит крупнейшую аграрную выставку AGRAVIA

20 января 2026, 18:14

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В подмосковном «Крокус Экспо» в 2026 году пройдет сразу три крупных аграрных проекта: международная выставка технологий для АПК «AGRAVIA», первая в России спецвыставка агроинноваций «iAGRI» и интеграционная платформа «АгроКампус и Карьера». Главная тема события — «Экономика производства АПК: эффективные стратегии сегодняшнего дня», сообщили в подмосковном Минсельхозе.





На площадке объединят около 1 000 производителей и поставщиков из 32 стран мира. Экспозиция охватит сельхозтехнику, оборудование, решения для растениеводства, животноводства, переработки, селекции, ветеринарии и другие направления. Среди участников — ведущие подмосковные компании «Дмитровские овощи», «ДокаДжин», «Маслов Групп», «Клинский машиностроительный завод» и «Щёлковский биокомбинат».



«Мероприятие станет уникальной возможностью для аграриев, поставщиков технологий, ученых и студентов обменяться опытом, найти новых партнеров и познакомиться с передовыми тенденциями АПК», — отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.