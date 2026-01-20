В Подмосковье построят первый в России центр по производству семян томатов

20 января 2026, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В 2026 году в Подмосковье начнет работу первый в России селекционно-семеноводческий центр, где будут производить семена томатов в промышленных масштабах. Объект строят в городском округе Воскресенск в рамках крупного инвестпроекта агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», сообщили в Минсельхозе Московской области.





Общий объем инвестиций в проект оценивают в 12 миллиардов рублей. После запуска центра создадут более 350 новых рабочих мест.



«Уже сейчас Московская область – один из лидеров в овощеводстве защищенного грунта. Регион также активно работает над формированием отечественной семеноводческой базы. После выхода на проектную мощность в центре будут производить от 110 до 120 миллионов семян в год. Реализация этого проекта позволит разрабатывать собственные сорта и гибриды и заместить до 50% зарубежных аналогов. Это создаст основу для устойчивого развития всей отрасли, обеспечив сельхозпроизводителей качественным российским посевным материалом», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.