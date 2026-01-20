В Подмосковье построят первый в России центр по производству семян томатов
В 2026 году в Подмосковье начнет работу первый в России селекционно-семеноводческий центр, где будут производить семена томатов в промышленных масштабах. Объект строят в городском округе Воскресенск в рамках крупного инвестпроекта агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», сообщили в Минсельхозе Московской области.
Общий объем инвестиций в проект оценивают в 12 миллиардов рублей. После запуска центра создадут более 350 новых рабочих мест.
«Уже сейчас Московская область – один из лидеров в овощеводстве защищенного грунта. Регион также активно работает над формированием отечественной семеноводческой базы. После выхода на проектную мощность в центре будут производить от 110 до 120 миллионов семян в год. Реализация этого проекта позволит разрабатывать собственные сорта и гибриды и заместить до 50% зарубежных аналогов. Это создаст основу для устойчивого развития всей отрасли, обеспечив сельхозпроизводителей качественным российским посевным материалом», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.АПХ «ЭКО-культура» уже управляет 13 тепличными комплексами в разных регионах России, в том числе в Подмосковье, общей площадью 700 гектаров. В Воскресенске есть тепличный комплекс «Подмосковье», где в 2025 году собрали свыше 9 000 тонн овощей — томатов, салатов и перцев. В целом по региону валовой сбор овощей защищенного грунта достиг 131 000 тонн.
Новый селекционно-семеноводческий центр позволит не только увеличить производство семян отечественных сортов, но и укрепит позиции Подмосковья как лидера по овощеводству защищенного грунта в России.