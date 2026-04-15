Агрохолдинг из Луховиц увеличит переработку овощей
В Московской области планируется реализовать новый инвестпроект в сфере агропереработки. Компания ООО «Натурово Яр» (входит в холдинг «Агрофабрика «Натурово») расширит производственные мощности и создаст современный цех очистки и горячей обработки корнеплодов в муниципальном округе Луховицы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.
Производительность нового объекта достигнет 40 тонн продукции в сутки или 12 тысяч тонн в год. Запуск цеха позволит нарастить объёмы переработки сельхозпродукции в регионе. Сегодня Подмосковье входит в число ведущих центров агропереработки страны, где работает более тысячи предприятий.
Новая линия обеспечит дополнительные поставки предварительно обработанных овощей и готовой продукции, востребованных в розничной торговле, общепите и пищевой промышленности. «Натурово Яр» работает с 2021 года и специализируется на очищенных и обработанных овощах, продукции «су-вид», соусах, горчице, а также натуральных соках, лимонадах и морсах.
Предприятие оснащено современными мощностями по переработке и розливу. Новый проект продолжит уже реализованные инициативы холдинга в регионе. В 2024 году «Агрофабрика «Натурово» вложила более 354 миллионов рублей в развитие производственного комплекса в Луховицах, включая линию розлива газированных напитков и автоклав для обработки овощей. Тогда же на площадке «Натурово Яр» запустили производство овощей на пару в вакуумной упаковке и лимонадов, что создало около 60 рабочих мест.
