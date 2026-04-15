Более 2,4 тыс. объектов освещения отремонтировали в подъездах Московской области

15 апреля 2026, 16:55

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С начала весны специалисты привели в порядок 2417 объектов освещения в подъездах многоквартирных домов Московской области. Работы затронули места общего пользования: подъезды, лестничные клетки, лифтовые холлы, подвалы, чердаки и придомовые территории, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







В ходе ремонта было демонтировано устаревшее оборудование, установлены новые светильники, восстановлены повреждённые участки проводки, заменены выключатели, патроны и фотореле, а также проведены пусконаладочные проверки.



Больше всего объектов освещения обновили в Люберцах (209), Химках (168), Павлово-Посадском округе (164), Ленинском округе (162) и Мытищах (152).



При возникновении вопросов по работе освещения жители могут обратиться в свою управляющую организацию, в Единую диспетчерскую службу Московской области или в территориальный отдел ведомства.