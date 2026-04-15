Ветеринарный контакт-центр Подмосковья принял более 9 тысяч звонков
Свыше девяти тысяч обращений обработали операторы единого контакт-центра по вопросам ветеринарии Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Консультацию по телефону можно получить по самым разным вопросам — от адреса и графика работы ближайшей государственной ветклиники до советов по уходу за питомцами.
«В обработке обращений операторам помогает робот «Вита». Он отвечает на типовые вопросы, а при необходимости переводит звонок на специалиста», — отмечается в сообщении.По статистике контакт-центра, чаще всего люди спрашивают о регистрации питомца, оформлении справки для его перевозки, о записи к ветеринару и вакцинации, а также о поиске пропавших животных.
Телефон контакт-центра: 8-495-668-01-25. Звонки принимаются круглосуточно, но в ночное время ответить сможет только «Вита».