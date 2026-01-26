Агрохолдинги Подмосковья вошли в топ лучших работодателей России

26 января 2026, 19:09

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru опубликовала рейтинг лучших работодателей России за 2025 год. В список вошли 12 компаний из Московской области в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. Всего в рейтинг попали 1 792 компании из 41 отрасли и 69 регионов страны, сообщили в Минсельхозе Подмосковья.





Оценку работодателей формировали по четырём критериям:

анкетирование HR-специалистов;

опрос текущих сотрудников;

отзывы бывших работников;

голосование соискателей на платформе hh.ru.