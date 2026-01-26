Агрохолдинги Подмосковья вошли в топ лучших работодателей России
Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru опубликовала рейтинг лучших работодателей России за 2025 год. В список вошли 12 компаний из Московской области в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. Всего в рейтинг попали 1 792 компании из 41 отрасли и 69 регионов страны, сообщили в Минсельхозе Подмосковья.
Оценку работодателей формировали по четырём критериям:
- анкетирование HR-специалистов;
- опрос текущих сотрудников;
- отзывы бывших работников;
- голосование соискателей на платформе hh.ru.
В категории компаний с 1 001 до 5 000 сотрудников лучший результат показал агрохолдинг «Белая Дача», занявший 66-е место из 426 участников с 106,05 баллами. Среди средних компаний (от 251 до 1 000 сотрудников) в рейтинг вошли кондитерская фабрика «Конфаэль» (186-е место) и «Гринфилдс-Логистика» (260-е место). В категории небольших компаний (100–250 сотрудников) отметили «Истринскую сыроварню» (475-е место).
Кроме аграрных предприятий, рейтинг показал результаты компаний FMCG. Среди крупнейших работодателей лидируют Mars (10-е место), «АБ ИнБевЭфес» (46-е место), «Логика молока» (53-е место) и «Черноголовка» (112-е место). Среди крупных компаний FMCG лучшими стали «Алкогольная Сибирская Группа» (28-е место) и Hochland (52-е место).
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что включение региональных компаний в рейтинг подтверждает их статус как привлекательных работодателей, которые предлагают конкурентоспособные условия труда и развивают корпоративную культуру.