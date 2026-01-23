Московская область укрепляет лидерство в производстве семян
Сектор семеноводства Московской области наращивает потенциал. По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, регион объединяет 85 семеноводческих организаций и 146 юрлиц.
Участники рынка семян поставляют продукцию не только предприятиям Подмосковья, но и за пределы области. Так, только реализация семенного картофеля составляет 60-65 тысяч тонн в год. Около половины поставляют в другие регионы.
Среди лидеров сектора – компания ООО «Лукаморе», которая ежегодно выпускает 20% объёма производства в России лука-севка. Компания «Валмикс» обеспечивает отечественный рынок семян картофеля на 10%.
Развитие отрасли поддерживают государственные меры. В прошедшем году в рамках региональной программы «Сельское хозяйство Подмосковья» финансовую поддержку получили 10 предприятий элитного семеноводства картофеля и овощей.
В 2026-м агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» откроет в Воскресенске первый в России селекционно-семеноводческий центр по производству высококачественных семян томатов. Предприятие сможет каждый год выпускать от 110 до 120 млн семян.
