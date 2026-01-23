Московская область укрепляет лидерство в производстве семян

23 января 2026, 22:05

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сектор семеноводства Московской области наращивает потенциал. По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, регион объединяет 85 семеноводческих организаций и 146 юрлиц.