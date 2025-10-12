Агрокомплекс «Спасский» показали в репортаже Первого канала о выставке «Золотая Осень 2025»

12 октября 2025, 12:32

Агрокомплекс «Спасский» в Подмосковье показали в репортаже Первого канала

Фото: администрация г.о. Серпухов

9 октября в главных вечерних новостях на Первом канале вышел репортаж с агропромышленной выставки «Золотая Осень 2025», в котором зрителям представили уникальное предприятие из городского округа Серпухов. Об этом сообщили в окружной администрации.