Агрокомплекс «Спасский» показали в репортаже Первого канала о выставке «Золотая Осень 2025»
9 октября в главных вечерних новостях на Первом канале вышел репортаж с агропромышленной выставки «Золотая Осень 2025», в котором зрителям представили уникальное предприятие из городского округа Серпухов. Об этом сообщили в окружной администрации.
Агрокомплекс, расположенный в деревне Зиброво, создали в 2021 году при содействии Министерства сельского хозяйства Московской области и в тесном партнёрстве с Тимирязевской академией и Ветеринарной академией имени Скрябина. Сегодня в его составе содержится около 1,5 тысячи овец и баранов, преимущественно племенного стада.
«Спасский» специализируется на содержании и продаже овец Куйбышевской породы. Ее выбор стал результатом серии испытаний и исследований: после тщательного анализа, экономического обоснования и согласований с ветеринарными службами подтвердили целесообразность именно этой породы. Куйбышевские овцы отличаются крепкой конституцией, плотной мясной формой, скороспелостью, высоким качеством мяса и хорошей адаптацией к разным климатическим условиям.
Для удобства покупателей агрокомплекс организует экскурсии с возможностью личного выбора животных, предоставляет полный фото‑ и видеообзор условий содержания и обеспечивает оперативную доставку в соответствии со всеми требованиями. Предприятие гарантирует профессиональный уход, высокое качество поголовья и полное племенное оформление, подтверждающее надёжное происхождение животных.
Агрокомплекс «Спасский» демонстрирует успешное развитие сельского хозяйства в Подмосковье и вносит вклад в обеспечение страны качественным мясом.
