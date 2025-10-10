В больницах Подмосковья заработали четыре новые единицы тяжёлого оборудования

10 октября 2025, 17:40

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Три новых рентген-аппарата и один маммограф заработали в больницах Московской области в пятницу, 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Вся новая техника является цифровой. Два рентген-аппарата получила Серпуховская больница, ещё один поступил в Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер, а маммограф — в Воскресенскую больницу.





«Мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары цифровым тяжелым оборудованием. На закупку маммографа и трёх рентген-аппаратов, а также на ремонт кабинетов направили более 100 миллионов рублей», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.