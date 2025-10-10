Обязательную процедуру самооценки прошли 90% гостиниц Подмосковья
Уже 1315 подмосковных средств размещения прошли самооценку в федеральном реестре Росаккредитации. Это 90% от общего числа работающих в регионе объектов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Самооценка отелей – обязательная процедура первого этапа новой системы классификации средств размещения, введённой в России с начала года. Подмосковье лидирует среди регионов по числу гостиниц и отелей – всего их более тысячи. А по числу прошедших самооценку средств размещения Московская область занимает третье месте среди регионов России.
«Нам важно, чтобы все отели Подмосковья прошли самооценку, а туристы были уверены в качестве сервиса. Это трудоёмкая работа, но мы направили большие силы на то, чтобы она шла максимально активно», – сказал министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.Как уточнили в министерстве, в ходе процедуры самооценки владелец сам проверяет свой объект на соответствие закреплённым в законодательстве требованиям – санитарным, техническим, противопожарным, бытовым и другим.