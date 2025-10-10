Достижения.рф

Олимпиада «Я – профессионал» открыта для студентов Подмосковья

Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Студенты Московской области могут присоединиться к Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал» — проекту, который проверяет знания, развивает навыки и дает старт для будущей карьеры.



Олимпиада охватывает 71 направление — от ИТ и программирования до биотехнологий и рекламы. Задания практические, их разрабатывают эксперты вузов совместно с индустриальными компаниями.

Лучшие участники получают льготы при поступлении в ведущие ВУЗы страны, могут пройти стажировку в крупнейших компаний России и получить премии до 300 000 рублей.

В рамках проекта работает Центр развития карьеры «Я – профессионал», где студенты учатся составлять резюме, проходят консультации и знакомятся с представителями индустрий.

Подмосковные студенты могут зарегистрироваться и использовать свой шанс проверить знания, получить опыт и сделать первый шаг к успешной карьере.
