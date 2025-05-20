В Жуковском проводят выставку картин «Раменская палитра»

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.
В театре «Стрела» в Жуковском проходит художественная выставка «Раменская палитра». Она посвящена 100-летию города Раменское, которое будут отмечать в будущем году, а также 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Художники рассказали о своих работах, атмосфере пленэров и моментах написания картин. Во время открытия выставки прошла презентация книги стихов поэта Виктора Щепеткова «Стихи о России». В ходе знакомства с работами среди посетителей выставки провели голосование на приз зрительских симпатий», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.
Работы-победители напечатают на обложках будущих изданий журнала «Грани успеха». Самое большое количество голосов набрала работа Ольги Карелиной.
Посетить выставку можно до 22 мая.
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Лора Луганская