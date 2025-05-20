В Московской области стартует новый сезон проекта «Кинопарк»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Подмосковье стартовал новый сезон бесплатных уличных кинопоказов в рамках проекта «Кинопарк». В мае показы проходят в 17 городских округах на 21 открытой площадке, запланировано 49 сеансов, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
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Дайана Хусинова