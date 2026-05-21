«Академия Атлант» стала вице-чемпионом первенства России по хоккею

21 мая 2026, 16:37

Команда «Академия Атлант» из Мытищ завоевала серебряные медали первенства России по хоккею среди юниоров до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В решающем матче подмосковный клуб встретился с хозяевами льда – омскими «Ястребами». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу соперника.

«Путь к финалу для «Атланта» был непростым. На групповом этапе команда стартовала с двух поражений в пяти матчах, но сумела занять третье место и выйти в плей-офф. В четвертьфинале мытищинские хоккеисты уверенно обыграли мурманскую «КСШОР-Арктику» – 4:0. В полуфинале «Атлант» встретился с челябинским «Трактором», которому уступил на групповом этапе. В решающем матче команда смогла собраться и в тяжелейшей серии послематчевых бросков вырвать путёвку в финал», – рассказали в пресс-службе.