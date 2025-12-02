Академию творчества в Ногинске обновят до конца 2025 года

02 декабря 2025, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Ногинске завершают капитальный ремонт Академии творчества на улице 3-го Интернационала. Сейчас строители заканчивают отделку внутренних помещений и проводят пусконаладку инженерных сетей. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.