Академию творчества в Ногинске обновят до конца 2025 года
В Ногинске завершают капитальный ремонт Академии творчества на улице 3-го Интернационала. Сейчас строители заканчивают отделку внутренних помещений и проводят пусконаладку инженерных сетей. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счет бюджетных средств. На объекте ежедневно работают более 100 человек.
Они отделывают здание изнутри — укладывают линолеум, монтируют потолки, красят стены. В здании ведут электромонтажные работы, монтаж слаботочных систем, пусконаладку инженерного оборудования, установку внутренних дверных блоков.
Капитальный ремонт планируют полностью завершить до конца 2025 года. После открытия обновлённая Академия творчества примет детей и взрослых в современных, комфортных условиях.
Учреждение работает в Ногинске с 1978 года. Работы проводят за счет средств федерального и регионального бюджетов в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
