В Пушкинском округе завершают первую очередь строительства «Пушкино Дом у воды»

28 ноября 2025, 10:17

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В Пушкинском городском округе девелопер «Самолет» завершил основные строительные работы первой очереди кластера «Пушкино Дом у воды». По проекту компания строит 65 коттеджей общей жилой площадью около 6 500 м², сообщили в Минжиле Подмосковья.