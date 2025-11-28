В Пушкинском округе завершают первую очередь строительства «Пушкино Дом у воды»
В Пушкинском городском округе девелопер «Самолет» завершил основные строительные работы первой очереди кластера «Пушкино Дом у воды». По проекту компания строит 65 коттеджей общей жилой площадью около 6 500 м², сообщили в Минжиле Подмосковья.
Строители уже закончили монолитные работы, возвели стены и смонтировали кровлю. Сейчас они делают фасады, монтируют инженерные системы и благоустраивают территорию.
В проекте возводят одно- и двухэтажные дома площадью от 61 до 226 м². Все коттеджи строят из энергоэффективных материалов. Их подключают к центральным коммуникациям, что позволяет проживать в них в течение всего года. К каждому дому предусмотрели участок от 5 до 8 соток с ограждением и собственным парковочным местом.
Застройщик продумал планировки для комфортной загородной жизни. В домах сделали высокие потолки, большие окна, а в отдельных вариантах предусмотрели патио или террасы. По желанию покупатели могут включить финишную отделку и мебель в ипотечный платёж. Посёлок оформили в едином минималистичном стиле с акцентом на природную эстетику. Для отделки фасадов используют светлую и тёмную штукатурку и материалы под кирпич.
На территории кластера планируют построить школу и детский сад, открыть коворкинг, кафе, магазины, спортивные и игровые площадки, а еще — творческие мастерские. Безопасность обеспечат за счёт системы видеонаблюдения, КПП на въезде и высокоскоростного интернета.
Кластер «Пушкино Дом у воды» строят в 30 километрах от МКАД. До Пушкино и Ярославского шоссе можно доехать за 15 минут, до станции «Зеленоградская» — за 10 минут. Посёлок расположен рядом с Учинским и Пестовским водохранилищами. Всего на участке площадью 157 гектаров планируют построить более 1300 домов.
