В подмосковном ЖК «Горки Парк» строят четыре дома на 1,8 тыс. квартир
Строительство домов шестой очереди ведётся в жилом комплексе «Горки Парк» на территории Ленинского городского округа. В шестую очередь входят четыре корпуса на 1817 квартир. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Сейчас готовность корпусов составляет около 70%. Сдать новостройки в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года.
«Монолитные работы на объектах выполнены полностью. В настоящее время строители монтируют инженерные системы, вставляют оконные блоки и занимаются отделкой фасадов, помещений и установкой лифтов», — говорится в сообщении.Кроме того, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Там прокладывают дорожки, создают парковочные места и устанавливают лавочки и урны.