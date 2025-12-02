В подмосковном ЖК «Горки Парк» строят четыре дома на 1,8 тыс. квартир

02 декабря 2025, 09:57

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство домов шестой очереди ведётся в жилом комплексе «Горки Парк» на территории Ленинского городского округа. В шестую очередь входят четыре корпуса на 1817 квартир. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Сейчас готовность корпусов составляет около 70%. Сдать новостройки в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года.





«Монолитные работы на объектах выполнены полностью. В настоящее время строители монтируют инженерные системы, вставляют оконные блоки и занимаются отделкой фасадов, помещений и установкой лифтов», — говорится в сообщении.