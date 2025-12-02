В подмосковном Хотьково начали капитальный ремонт средней школы № 5

02 декабря 2025, 12:38

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Хотьково начали капремонт средней школы № 5 на улице Пушкина, 11. Ремонт проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса региона.





Строители обновят внутренние помещения, устроят новые входные группы, заменят все инженерные коммуникации и сантехнику. А еще модернизируют системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, благоустроят территорию вокруг школы.





«Пятую школу в Хотьково ждет масштабное обновление. Подрядчик на объекте приступил к демонтажным работам. До 1 сентября 2026 года строителям предстоит провести капитальный ремонт здания школы 1964 года постройки, общей площадью 4 368 квадратных метров», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.



Для учеников закупят новую мебель и оборудование. Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года. После ремонта школа станет современным и комфортным образовательным пространством для школьников Хотьково.



