Акинфеев вручил кубок победителям футбольного турнира своего имени в Химках
Юные футболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга стали победителями турнира «Кубок Игоря Акинфеева», который завершился в Химках. Об этом сообщил в пресс-службе Минспорта Московской области.
В соревнованиях участвовали 20 лучших детских команд из России и стран СНГ. Финальный матч состоялся на «Арена Химки». Гости из Санкт-Петербурга обыграли подмосковную академию «Мастер-Сатурн». После ничьей 0:0 в основное время победителя определили в серии пенальти – 3:0 в пользу «Зенита». Третье место заняла команда «Родина». По традиции победители соревнований получили награды из рук прославленного голкипера.
«Очень счастлив, что мы собрались на этом прекрасном стадионе. Рад видеть счастливые лица детей, улыбки родителей, много голов. Это говорит о том, что наш турнир – один из сильнейших в стране. На нём собираются самые сильные академии России и стран СНГ. Все получают удовольствие от футбола», – сказал Акинфеев.Футболисты соревновались в киперболе и кипербатле. Эти авторские форматы игры разработал сам вратарь.
«Спасибо Игорю Акинфееву за то, что выбрал для этого турнира именно Подмосковье. С каждым годом он становится всё лучше и лучше, всё сильнее и сильнее по составу. Ребятам хочется пожелать двигаться по той траектории, по которой шёл сам Игорь», – отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абарёнов.Как отметили в министерстве, перед началом финальной игры на стадионе прошёл гала-матч с участием звёзд российского футбола. «Сборная ЦСКА» сыграла со «Сборной друзей Акинфеева». Матч завершился со счетом 8:5 в пользу армейцев.