В Подольск на первенство России по городошному спорту приехали 87 спортсменов

19 августа 2025, 17:37

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Первенство России по городошному спорту среди участников до 18 лет стартовало в Подольске во вторник, 19 августа. На соревнования приехали 87 спортсменов из десяти российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Участники разделены на две возрастные группы: 15-18 лет и 11-14 лет. Соревнования будут проходить до 26 августа.





«Программа турнира включает личный и командный зачеты в классических и европейских городках. Победители получат кубки, медали и грамоты от Минспорта России, а также денежные призы от российской Федерации городошного спорта», — рассказал член президиума Федерации городошного спорта РФ, председатель правления Московской областной федерации Павел Дмитриев.