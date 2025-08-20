Подмосковные стрелки завоевали три медали на Спартакиаде молодёжи

20 августа 2025, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках VI летней юниорской Спартакиаде молодёжи России по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





На высшую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная юниорка Марьяна Романова.

«Марьяна Романова показала лучший результат в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя», — отмечается в сообщении.