Подмосковные стрелки завоевали три медали на Спартакиаде молодёжи
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали спортсмены из Московской области на соревнованиях по пулевой стрельбе в рамках VI летней юниорской Спартакиаде молодёжи России по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялась подмосковная юниорка Марьяна Романова.
«Марьяна Романова показала лучший результат в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя», — отмечается в сообщении.Серебряную медаль сборной Подмосковья принёс Тимофей Алейников в дисциплине «винтовка пневматическая, 10 м, 60 выстрелов стоя». А бронзу завоевали Марьяна Романова и Тимофей Алейников в стрельбе смешанных пар из пневматической винтовки на десять метров.
Такой результат вывел Московскую область на третье место в общекомандном зачёте.