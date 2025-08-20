Легенды футбола сыграют в Королёве с командой жителей наукограда
В Королёве на стадионе «Чайка» 23 августа звёзды российского футбола сыграют с командой жителей наукограда в рамках проекта «Выходи во двор». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Сборную легенд по традиции возглавит Дмитрий Аленичев. С ним на поле выйдут такие прославленные отечественные футболисты, как Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Денис Глушаков и голкипер Александр Филимонов. Тренерами команды выступят Валерий Гладилин и Евгений Ловчев. Болельщики услышат зажигательные комментарии Олега Жолобова и Григория Твалтвадзе», – говорится в сообщении.Как отметил в министерстве, перед главным матчем юные футболисты Королёва смогут посетить мастер-классы от знаменитых игроков. Для гостей проведут интерактивные конкурсы, лотерею с ценными призами, пригласят на футбольные аттракционы.
Мероприятие начнётся в 10:00, гала-матч – в полдень.
За четыре года существования проекта «Выходи во двор» «Легенды футбола» провели более 40 матчей с любительскими командами разных городов Подмосковья. Проект реализуется по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».