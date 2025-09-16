Аккредитацию индустриального парк «Серпухов» продлили на пять лет

16 сентября 2025, 17:54

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Индустриальный парк «Серпухов» успешно прошёл проверку Минпромторга России на соответствие федеральным требованиям к таким паркам и управляющим компаниям. Аккредитацию продлили на пять лет, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.







«Индустриальный парк создали в 2017 году на базе бывшего промышленного предприятия, где ранее выпускали автомобили «Ока». Сегодня он заполнен целиком. В парке работают более 30 резидентов, трудоустроено порядка 800 человек. Объём инвестиций этих резидентов составляет 500 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.