Подмосковный производитель косметики вложит в расширение около 30 млн рублей

15 сентября 2025, 14:51

оригинал Фото: пресс-служба компании Elian Group

Группа компаний Elian Group планирует расширить ассортимент и выйти на новые рынки. По информации пресс-службы Мининвеста Московской области, в это будет инвестировано порядка 30 млн рублей.





Компания расположена в Сергиевом Посаде и производит косметические средства. На 2025-2026 годы на предприятии планируют провести проектные и ремонтно-строительные мероприятия.



«Итогом станет расширение производственных площадей на 300 кв. м, а офисных и вспомогательных помещений – на 250 «квадратов». Преобразования направлены на улучшение условий труда. Инвестиции в проект оцениваются в 28 млн рублей», – пояснила зампред правительства-министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.