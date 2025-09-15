Подмосковный производитель косметики вложит в расширение около 30 млн рублей
Группа компаний Elian Group планирует расширить ассортимент и выйти на новые рынки. По информации пресс-службы Мининвеста Московской области, в это будет инвестировано порядка 30 млн рублей.
Компания расположена в Сергиевом Посаде и производит косметические средства. На 2025-2026 годы на предприятии планируют провести проектные и ремонтно-строительные мероприятия.
«Итогом станет расширение производственных площадей на 300 кв. м, а офисных и вспомогательных помещений – на 250 «квадратов». Преобразования направлены на улучшение условий труда. Инвестиции в проект оцениваются в 28 млн рублей», – пояснила зампред правительства-министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.ГК Elian Group выпускает декоративную косметику и средства ухода как под собственными торговыми марками ELIAN RUSSIA, Tint me, YOLO, Stax, так и для брендов заказчиков Librederm, «Лошадиная сила», «Апрель», Kiki и других.
Основной объём продаж приходится на внутренний рынок, однако Elian Group развивает и поставки в страны Ближнего Востока, Казахстан и Белоруссию. В этом году компания заключила экспортные контракты с дистрибьюторами из Туркменистана и Ливии.