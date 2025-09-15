В технопарке «Импульс» провели экскурсию по программе промышленного туризма
В городском округе Домодедово провели экскурсию в рамках программы «Промышленный туризм». Технопарк «Импульс» открыл двери для 12 человек – участников спецоперации и их семей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«На экскурсии познакомились с процессом производства гидромолотов и навесного оборудования для сельского хозяйства, узнали о работе предприятия, задали вопросы сотрудникам. Мероприятие организовано совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья», – рассказали в пресс-службе.
Там напомнили, что с инициативой проводить экскурсии на производствах для участников спецоперации в рамках развития проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» выступило правительство Подмосковья. Предприятия региона это предложение поддержали.