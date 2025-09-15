В технопарке «Импульс» провели экскурсию по программе промышленного туризма

15 сентября 2025, 18:32

В городском округе Домодедово провели экскурсию в рамках программы «Промышленный туризм». Технопарк «Импульс» открыл двери для 12 человек – участников спецоперации и их семей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.







«На экскурсии познакомились с процессом производства гидромолотов и навесного оборудования для сельского хозяйства, узнали о работе предприятия, задали вопросы сотрудникам. Мероприятие организовано совместно с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья», – рассказали в пресс-службе.