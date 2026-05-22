Акробатки из Подмосковья взяли золото на чемпионате России

22 мая 2026, 12:12

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Представительницы Московской области Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина завоевали золотые медали на чемпионате России по спортивной акробатике, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.