Акробатки из Подмосковья взяли золото на чемпионате России
Представительницы Московской области Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина завоевали золотые медали на чемпионате России по спортивной акробатике, сообщает Министерство физической культуры и спорта региона.
Подмосковный дуэт акробаток выступал в дисциплине «женские пары». По итогам многоборья, которое включало балансовое, темповое и комбинированное упражнения, Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина (региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, СШ «Старый Городок», Одинцово) поднялись на высшую ступень пьедестала.
Второе и третье места заняли дуэты из Санкт-Петербурга и Москвы. Всего в чемпионате России приняли участие 300 спортсменов из 44 городов страны. Спортсмены разыграли медали в пяти дисциплинах: женские, мужские и смешанные пары, женские тройки и мужские четверки.
По итогам соревнований золотые медали также получили представители Санкт-Петербурга (в мужской четвёрке вместе с Краснодарским краем), Московской и Кировской областей. Чемпионат России стал ключевым этапом отбора в национальную сборную для участия в чемпионате мира, который пройдёт с 24 по 27 сентября в Италии.
Важное событие — Федерация гимнастики России сняла запрет, и теперь российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и с гимном страны. Чемпионат России по спортивной акробатике прошёл с 18 по 20 мая в Красноярске и соответствует целям государственной программы «Спорт России».
