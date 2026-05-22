Два фермерских хозяйства Подмосковья испытают новые сорта семян
Два фермерских хозяйства из Московской области — партнёры розничной сети «Магнит» — примут участие в крупном эксперименте по импортозамещению в семеноводстве. Аграрии высадят на своих полях инновационные сорта картофеля и других овощей от ведущих российских селекционных центров, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Дирекция Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства безвозмездно передаст весь посевной материал производителям. Инициатива соответствует доктрине продовольственной безопасности страны и направлена на снижение острой зависимости от иностранной селекции.
Подмосковье становится ключевой площадкой для внедрения передовых аграрных технологий, поэтому выбор региона для участия в федеральной программе закономерен. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин отметил: крупные федеральные ритейлеры выбирают именно Подмосковье и местных фермеров для тестирования инновационных отечественных сортов.
Участие в таких научно-производственных экспериментах даёт хозяйствам области доступ к передовым семенам без финансовых рисков и гарантирует сбыт. Власти приветствуют такой рыночный и грамотный подход к импортозамещению. Помимо семян свёклы и капусты, подмосковные хозяйства получат посадочный материал в рамках программы агроконтрактов.
Программа гарантирует фермерам не только выкуп будущего урожая, но и авансирование на покупку техники и удобрений. В ходе эксперимента аграрии будут работать под кураторством специалистов: компании-производители семян обеспечат полное консультационное сопровождение по технологии выращивания новых сортов. Если тестовые посевы дадут хорошие результаты, уже в следующем сезоне партнёрские хозяйства ритейла самостоятельно закупят эти отечественные сорта для промышленного выращивания.
Генеральный директор компании «Магнит Агрофермер» Павел Рожков сообщил, что в этом году «Магнит» закупит более 500 тысяч тонн овощей и фруктов у российских крупных и мелких фермерских хозяйств по агроконтрактам. Компания рада, что благодаря долгосрочному сотрудничеству с Минсельхозом в рамках ФНТП фермеры-партнёры смогут одними из первых испытать новые сорта грунтовых овощей. «Магнит» стремится к тому, чтобы разработки отечественных селекционеров фермеры применяли как можно чаще.
Использование семян российской селекции позволит лучше контролировать себестоимость выращивания овощей. В Минсельхозпроде Московской области добавили: география тестовых посевов охватывает 15 партнёрских фермерских хозяйств «Магнита» в 10 регионах России. Аграрии вместе с сетью подбирали сорта, а в ряде случаев торговая сеть взяла на себя расходы по доставке посевного материала до хозяйств.
В рамках испытаний фермеры высадят семена от ведущих отечественных производителей. Агрофирма «Поиск» предоставила столовую свёклу сортов «Барон», «Русская односемянная», «Сириус» и «Хуторянка», морковь «Бейби», «Нанте», «Купец» и «Шантенэ», а также капусту «Кавказ 05» и «Доминатор». НПО «Гавриш» направило на поля репчатый лук «Цефей» и «Центавр», а также морковь «Кентавр». Линейку картофеля представили несколько компаний: «Молянов Агро Групп» (сорт «Джулия»), «Редкинская АПК» (сорта «Гулливер» и «Ариэль») и агрохолдинг «Дары Малиновки» (сорт «Арго»).
