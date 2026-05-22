В Шаховской КФХ «Белые Луги» начинает сезон на целине и планирует 350 тонн
В муниципальном округе Шаховская стартовал новый полевой сезон. Органическое крестьянско-фермерское хозяйство «Белые Луги» активно готовит почву и в ближайшие дни начнёт сев основных овощных культур. Работы идут на полях недалеко от деревни Павловское. Сейчас сотрудники хозяйства пашут и дискуют землю, параллельно внося в грунт органические удобрения — золу и леонардит. Первыми в землю попадут семена моркови и свёклы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом сезоне аграрии решили снова ввести в оборот залежные земли. Производственную базу полностью перенесли из деревни Дор в Павловское, где хозяйство осваивает целину. На новых полях фермеры планируют выращивать широкий ассортимент культур: помимо моркови и свёклы, в севооборот войдут картофель, репа, редька и тыква. Сейчас активную обработку ведут на площади 30 гектаров. Амбициозный план на текущий год — вырастить порядка 250–350 тонн экологически чистой овощной продукции.
Для хранения урожая у предприятия есть собственное овощехранилище в деревне Дор вместимостью до 500 тонн продукции. Хозяйство наладило сбыт как через розничные сети, специализирующиеся на органических продуктах, так и через оптовые поставки: крупные покупатели вывозят овощи «Белых Лугов» в другие регионы России.
В Минсельхозпроде Московской области отметили, что хозяйство активно выстраивает кооперационные связи. На территории Московской области фермеры создали кооператив, в который уже вошли семь сертифицированных органических производителей со всей страны. Главная цель объединения — централизованное продвижение продукции на ёмкий столичный рынок. Руководство кооператива планирует расширить состав участников ещё на 20 хозяйств. Это позволит сформировать полноценную товарную линейку для запуска регулярных поставок экологически чистых овощей в образовательные учреждения Подмосковья.
Читайте также: