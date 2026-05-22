В Шаховской КФХ «Белые Луги» начинает сезон на целине и планирует 350 тонн

22 мая 2026, 11:45

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В муниципальном округе Шаховская стартовал новый полевой сезон. Органическое крестьянско-фермерское хозяйство «Белые Луги» активно готовит почву и в ближайшие дни начнёт сев основных овощных культур. Работы идут на полях недалеко от деревни Павловское. Сейчас сотрудники хозяйства пашут и дискуют землю, параллельно внося в грунт органические удобрения — золу и леонардит. Первыми в землю попадут семена моркови и свёклы, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.