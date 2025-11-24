Аксессуары для «Гонки Легкова» разрабатывают в Красноармейске
Группа компаний «Пластик он лайн» из Красноармейска активно готовится к крупномасштабному спортивному мероприятию — «Гонке Легкова».
Предприятие разрабатывает уникальные аксессуары для регистрации участников и промопродукцию для стартовых пакетов.
«Мы гордимся, что являемся партнёрами такого масштабного проекта Олимпийского чемпиона Александра Легкова с самого первого старта. И уверены, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне, как и всегда», — отметил генеральный директор Дмитрий Кульков.
Первая «Гонка Легкова» состоялась в марте 2014 года в подмосковном Пересвете. Сегодня это одно из самых ярких зимних событий, которое ежегодно собирает тысячи любителей спорта и активного образа жизни.
Мероприятие пройдет с 13 по 15 февраля 2026 года в Лужниках, в центре Москвы. На одной трассе встретятся профессионалы, амбассадоры, звёзды и любители. Некоторые будут бороться за секунды, а другие просто наслаждаться атмосферой.
Регистрация на трёхдневный зимний фестиваль уже открыта, и в этом году можно подать заявку на участие сразу в нескольких стартах. Участники из 121 города и 35 субъектов России уже зарегистрировались на гонку, среди которых самый возрастной участник — 75 лет, а самый юный — 16.
«Я хотел, чтобы люди почувствовали, что спорт — это не только соревнования, но и вдохновение. Гонка — это про каждого из нас. Про характер, традиции и радость движения», — прокомментировал олимпийский чемпион Александр Легков.