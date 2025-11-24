В Пушкинском округе стартовала волонтёрская акция помощи животным
Акция «Дай лапу», направленной на сбор кормов для кошек и собак, живущих в приюте для бездомных и нуждающихся в помощи животных «ЗОО ДОМ», стартовала в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Акцию проводит молодёжный центр «Точка притяжения» совместно с «Волонтёрами Подмосковья».
«Мероприятие продлится с 24 по 28 ноября. Инициативная молодёжь собирает консервы для кошек и собак, сухой корм (Bred, Pro Plan), а также крупы — гречку и рис», — говорится в сообщении.Пункты приёма открылись по трём адресам: В городе Пушкино на улице Некрасова, дом №3А, в Ивантеевке на улице Победы, дом №20 и в Красноармейске на улице Строителей, дом №7. Время их работы — с 14:00 до 18:00.