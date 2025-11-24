В Пушкинском округе стартовала волонтёрская акция помощи животным

24 ноября 2025, 15:02

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Акция «Дай лапу», направленной на сбор кормов для кошек и собак, живущих в приюте для бездомных и нуждающихся в помощи животных «ЗОО ДОМ», стартовала в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Акцию проводит молодёжный центр «Точка притяжения» совместно с «Волонтёрами Подмосковья».





«Мероприятие продлится с 24 по 28 ноября. Инициативная молодёжь собирает консервы для кошек и собак, сухой корм (Bred, Pro Plan), а также крупы — гречку и рис», — говорится в сообщении.