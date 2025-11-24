Достижения.рф

Парк в Пушкино активно украшают к Новому году

Фото: администрация г.о. Пушкинский

В Центральном парке культуры и отдыха в Пушкино сотрудники «Пушгорхоза» начали установку новогодних украшений.



Среди них светодинамические конструкции в виде гигантских часов, фонариков, свечей, новогодних шариков и вишенок, все они имеют иллюминацию и будут особенно эффектно выглядеть в вечернее время.

Фото: администрация г.о. Пушкинский

Эти и другие объекты будут радовать жителей и гостей округа на протяжении всего зимнего сезона. В ближайшее время в парке появится и новогодняя красавица — пушистая ель, а с 1 декабря по 12 января здесь будет работать «Резиденция Деда Мороза». В Пушкино планируют установить более ста световых фигур, а в целом округ украсят не менее трехсот малых архитектурных форм.

Фото: администрация г.о. Пушкинский

В честь открытия зимнего сезона 1 декабря в Пушкино, Красноармейске и Ивантеевке пройдет яркая развлекательная программа для взрослых и детей.
Никита Кротов

