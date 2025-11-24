В округе Пушкинский начался приём заявок на «Горбуновские чтения 2025»
В Центральной городской библиотеке имени И.Ф. Горбунова совсем скоро состоится традиционный городской конкурс чтецов «Горбуновские чтения».
Основная цель мероприятия — привлечь внимание детей и молодежи к выдающимся произведениям русской литературы и к литературному наследию прозаика.
Актёр, писатель и основатель первого театрального музея в России Иван Фёдорович Горбунов запомнился современникам как уникальный рассказчик и исполнитель своих произведений. Организаторы подчеркивают важность сохранения его слова для будущих поколений.
Центральная городская библиотека Ивантеевки, носящая имя деятеля, продолжает эту традицию. XVI Горбуновские чтения пройдут 25 декабря в библиотечной арт-галерее. Прием заявок уже начался. Участвовать могут школьники 3-11 классов и студенты средних специальных учебных заведений.
Конкурсантам предлагается представить отрывок из произведения Ивана Горбунова на выбор, длительностью до десяти минут. Чтение возможно как в соло, так и в группе единомышленников. Использование костюмов, реквизита и музыки приветствуется.
Члены жюри будут оценивать участников по нескольким критериям: знание и понимание текста, эмоциональность и выразительность исполнения, интонирование, поза, жестикуляция, мимика, артистизм и оригинальность трактовки.
