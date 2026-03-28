Актер Алексей Ошурков встретился со студентами колледжа «Подмосковье» в Лобне

28 марта 2026, 15:49

Студенты колледжа «Подмосковье» в Лобне пообщались с актером Алексеем Ошурковым и директором театра «Камерная сцена» Светланой Давыдовой. Мероприятие прошло 26 марта при поддержке «Молодой Гвардии», сообщила пресс-служба администрации городского округа.







Ребята смогли узнать о тонкостях актерской профессии из первых уст. Ошурков поделился с ними своим опытом поступления на факультет драматургии, а также рассказал о том, какие трудности преодолел на творческом пути, прежде чем добился успеха.



Самых активных участников встречи он наградил билетами на свой моноспектакль в театре «Камерная сцена». Актер известен зрителям по ролям в сериале «Солдаты», фильмах «Бумер», «Штрафбат» и «Каменская».



Лобненский драматический театр «Камерная сцена» считается одним из лучших в Подмосковье. В феврале 2026 года здесь состоялась премьера моноспектакля «Настройщик» с Ошурковым в главной роли.