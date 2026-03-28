Первый весенний субботник прошел в микрорайоне Левобережный в Химках
Первый весенний субботник прошел в микрорайоне Левобережный в Химках. Его организовала муниципальный депутат, член партии «Единая Россия» Наталья Каныгина. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Жители домов №10 и 12 по улице Совхозная вышли на уборку целыми семьями, с детьми и соседями. Они собирали прошлогоднюю листву и мусор, приводили в порядок газоны и пешеходные дорожки.
«Это лучший пример для наших детей: они с малых лет учатся ценить чистоту и заботиться о месте, где живут. Вместе мы делаем наши Химки уютнее и красивее», — отметила Каныгина.Масштабные уборки также прошли в Новых Химках на улице Марии Рубцовой, в сквере на проспекте Мельникова, в Сходне на Первомайской и других локациях. Муниципальный депутат Ирина Спирина, в свою очередь, подчеркнула, что первый субботник показал отличный результат, а впереди еще несколько недель совместной работы.
Весенний месячник по благоустройству продлится в течение всего апреля. Весь необходимый инвентарь участникам выдавали на месте.