Глава Подольска встретился с представителями детского реабилитационного центра

Глава Подольска Григорий Артамонов 26 марта встретился с представителями Федерального детского реабилитационного центра «Кораблик». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
В формате здравчаса обсуждались организация дорожного движения, благоустройство территории, а также досуг маленьких пациентов и их родных. Этому вопросу уделят особое внимание: проведут праздники, концерты и выставки от местных творческих коллективов.
«Наша главная цель — чтобы каждый ребенок и каждая семья чувствовали: в Подольске их поддерживают не только врачи, но и жители», — отметил глава округа.По его словам, забота о здоровье детей — это общее дело, которое требует внимания и участия на всех уровнях, и у муниципалитета в этом вопросе особая роль. Нужно обеспечить такие условия, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от тяжести заболевания, получил шанс на полноценное восстановление.
Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик», открытый почти три года назад по инициативе президента Владимира Путина, принимает детей со всей страны. Современные технологии, профессиональная команда и индивидуальный подход позволяют добиваться серьезных результатов, добавили в пресс-службе.