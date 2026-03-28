Глава Подольска встретился с представителями детского реабилитационного центра

28 марта 2026, 11:44

Фото: администрация Подольск г.о.

Глава Подольска Григорий Артамонов 26 марта встретился с представителями Федерального детского реабилитационного центра «Кораблик». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.





В формате здравчаса обсуждались организация дорожного движения, благоустройство территории, а также досуг маленьких пациентов и их родных. Этому вопросу уделят особое внимание: проведут праздники, концерты и выставки от местных творческих коллективов.

«Наша главная цель — чтобы каждый ребенок и каждая семья чувствовали: в Подольске их поддерживают не только врачи, но и жители», — отметил глава округа.