В центре Скоропусковского вместо пустыря к осени появится сквер
В поселке Скоропусковский Сергиево-Посадского округа началась подготовка к благоустройству территории, которую местные называли «пустырем». Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Осенью прошлого года жители сами обратились к главе округа Оксане Ерохановой на выездной администрации с просьбой создать на этом месте зону отдыха. По словам ее заместителя Романа Сусанина, сейчас уже запустили конкурс по выбору подрядчика.
«В Скоропусковском скоро появится место, где можно будет гулять, встречаться с друзьями и просто отдыхать», — говорится в сообщении.В сквере появятся пешеходные дорожки, площадка для праздников, крытые качели, детский уголок, скамейки, а также освещение и камеры видеонаблюдения. Концепцию обсуждали вместе с жителями, их предложения пообещали учесть. Завершить работы планируют к 1 сентября.