В центре Скоропусковского вместо пустыря к осени появится сквер

28 марта 2026, 12:12

В поселке Скоропусковский Сергиево-Посадского округа началась подготовка к благоустройству территории, которую местные называли «пустырем». Об этом сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».





Осенью прошлого года жители сами обратились к главе округа Оксане Ерохановой на выездной администрации с просьбой создать на этом месте зону отдыха. По словам ее заместителя Романа Сусанина, сейчас уже запустили конкурс по выбору подрядчика.

«В Скоропусковском скоро появится место, где можно будет гулять, встречаться с друзьями и просто отдыхать», — говорится в сообщении.