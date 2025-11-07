Актер Михаил Башкатов дал школьникам Подмосковья советы по выступлениям
В Люберцах на площадке школы № 51 прошла творческая встреча с актером театра и кино, телеведущим и чемпионом Высшей лиги КВН Михаилом Башкатовым. Литературный клуб школы стал одним из лидеров проекта Общества «Знание». Достижение позволило школьникам пообщаться с известным артистом, рассказали в Министерстве образования Московской области.
Вместе с Михаилом Башкатовым ребята прочитали отрывок из эпической поэмы Михаила Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и получили практические советы по развитию навыков публичных выступлений.
«Ты начинаешь проживать, прочувствовать вещи, которые в жизни редко ощущал. Погружаясь в этот уникальный мир литературы, начинаешь становиться внутренне богаче — и для актера это очень важно. Книга делает внутренний мир объемным и богатым», — рассказал Михаил Башкатов.
Школьники обсудили влияние чтения вслух на уверенность перед аудиторией, задали гостю вопросы о книгах, способных вызвать смех или слёзы.
Российское общество «Знание» вместе с Министерством просвещения РФ реализует федеральный проект «Чтецкие программы», который направлен на популяризацию чтения среди молодежи через живое чтение и дискуссии. Каждый месяц формируют рейтинг 30 лучших литературных клубов, которые получают возможность встретиться с выдающимися деятелями культуры.
В феврале 2026 года планируют обучающую программу для 200 самых активных кураторов в Центре знаний «Машук». Также пройдут тематические викторины «Знание.Игра» — онлайн-турниры 28 ноября и 11 декабря, а победители получат памятные призы. Любой желающий может проверить знания русского языка через мини-приложение «Скажи по-русски», которое объединяет молодежь в онлайн-пространстве.