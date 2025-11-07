Актер Михаил Башкатов дал школьникам Подмосковья советы по выступлениям

07 ноября 2025, 14:29

оригинал Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

В Люберцах на площадке школы № 51 прошла творческая встреча с актером театра и кино, телеведущим и чемпионом Высшей лиги КВН Михаилом Башкатовым. Литературный клуб школы стал одним из лидеров проекта Общества «Знание». Достижение позволило школьникам пообщаться с известным артистом, рассказали в Министерстве образования Московской области.





Вместе с Михаилом Башкатовым ребята прочитали отрывок из эпической поэмы Михаила Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» и получили практические советы по развитию навыков публичных выступлений.



Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области



«Ты начинаешь проживать, прочувствовать вещи, которые в жизни редко ощущал. Погружаясь в этот уникальный мир литературы, начинаешь становиться внутренне богаче — и для актера это очень важно. Книга делает внутренний мир объемным и богатым», — рассказал Михаил Башкатов.