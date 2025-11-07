Подмосковье выделит 215 млрд рублей на развитие образования в 2026 году
В 2026 году на реализацию госпрограммы «Образование Подмосковья» планируют выделить около 215 миллиардов рублей. Это на 12 миллиардов больше, чем в 2025-м, сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.
Большую часть средств — около 194 миллиардов рублей — направят на подпрограмму «Общее образование». Деньги пойдут на меры поддержки учителей и гранты для лучших школ.
«Сфера образования — одна из основных статей затрат бюджета. Наша цель — обеспечить качественным и доступным образованием наших детей. Достичь её мы можем, создавая современную учебную среду и, конечно, поддерживая наших педагогов», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В 2025 году 6 500 педагогов получили компенсацию аренды жилья, 1 300 молодых специалистов — «подъёмные» в размере 150 000 рублей, 4 000 учителей — доплаты к зарплате.
В следующем году также предусмотрят 600 миллионов рублей на гранты школам с высокими результатами и 8,5 миллиардов рублей — на бесплатное горячее питание учеников начальных классов.
Подпрограмма «Профессиональное образование» включает поддержку студентов, преподавателей и развитие проекта «Профессионалитет».
«На стипендиальное обеспечение обучающихся СПО и вузов планируется направить более 800 миллионов рублей, на стипендию Губернатора — свыше 400 миллионов. На реализацию проекта «Профессионалитет» — порядка 2,3 миллиарда рублей», – подчеркнул Игорь Юрьевич.В 2026 году создадут новый образовательный кластер на базе Техникума имени С. П. Королёва по направлению «Индустрия робототехники». Сейчас в проекте участвуют 36 колледжей, уже работают 17 кластеров.
Кроме того, около 11,5 миллионов рублей направят на поощрение победителей и призёров чемпионата «Абилимпикс» — международного движения для людей с инвалидностью.
«В Подмосковье «Абилимпикс» развивается с 2015 года. Количество компетенций выросло с 10 до 96, а число заявок — с 50 до более чем 1 600 », — рассказал парламентарий.В этом году победителям и призёрам, а также их наставникам национальных чемпионатов устанавливают премии: 200 000 рублей за первое место, 150 000 — за второе и 100 000 — за третье. Их получат 80 человек.