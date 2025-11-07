Подмосковье выделит 215 млрд рублей на развитие образования в 2026 году

07 ноября 2025, 10:38

В 2026 году на реализацию госпрограммы «Образование Подмосковья» планируют выделить около 215 миллиардов рублей. Это на 12 миллиардов больше, чем в 2025-м, сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.





Большую часть средств — около 194 миллиардов рублей — направят на подпрограмму «Общее образование». Деньги пойдут на меры поддержки учителей и гранты для лучших школ.



«Сфера образования — одна из основных статей затрат бюджета. Наша цель — обеспечить качественным и доступным образованием наших детей. Достичь её мы можем, создавая современную учебную среду и, конечно, поддерживая наших педагогов», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«На стипендиальное обеспечение обучающихся СПО и вузов планируется направить более 800 миллионов рублей, на стипендию Губернатора — свыше 400 миллионов. На реализацию проекта «Профессионалитет» — порядка 2,3 миллиарда рублей», – подчеркнул Игорь Юрьевич.

«В Подмосковье «Абилимпикс» развивается с 2015 года. Количество компетенций выросло с 10 до 96, а число заявок — с 50 до более чем 1 600 », — рассказал парламентарий.

