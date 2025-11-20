Активисты «Движения Первых» побывали с экскурсией в Российском университете спорта

20 ноября 2025, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Путешествие в рамках проекта «Профэкспедиция» организовали для активистов «Движения Первых» из городского округа Кашира. Ребята посетили Российский университет спорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Юные путешественники осмотрели корпуса университета, узнали про его историю и увидели проходящее в стенах вуза соревнование по сапсерфингу.





«Особенно сильное впечатление на школьников произвела встреча со студентами университета. Ребята смогли задать интересующие их вопросы о поступлении, обучении и спортивной подготовке», — говорится в сообщении.