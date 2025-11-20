В Кашире завершают благоустройство сквера на улице имени Ленина
Сквер, расположенный у дома №11/1 по улице Ленина в Кашире, благоустраивают. В настоящее время работы близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В современном сквере смогут с комфортом отдыхать жители разных возрастов.
«Сейчас на объекте уже обустроили пешеходные дорожки, отремонтировали подпорную стену, установили уличные фонари и видеонаблюдение, а также сделали пространство доступным для маломобильных групп граждан», — говорится в сообщении.Обновление сквера проводится благодаря тому, что эта локация победила на конкурсе объектов для благоустройства в 2024 году. Завершить благоустройство планируется до конца ноября.
Ранее сообщалось, что участники каширского отделения клуба «Активное долголетие» осваивают пальчиковую гимнастику.