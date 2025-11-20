В Кашире завершают благоустройство сквера на улице имени Ленина

20 ноября 2025, 16:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Сквер, расположенный у дома №11/1 по улице Ленина в Кашире, благоустраивают. В настоящее время работы близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В современном сквере смогут с комфортом отдыхать жители разных возрастов.





«Сейчас на объекте уже обустроили пешеходные дорожки, отремонтировали подпорную стену, установили уличные фонари и видеонаблюдение, а также сделали пространство доступным для маломобильных групп граждан», — говорится в сообщении.