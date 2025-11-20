В шахматной школе Каширы провели мини-турнир игры на двух досках

20 ноября 2025, 15:59

Видео из архива шахматного клуба Каширы

Мини-турнир организовали и провели воспитанники каширской шахматной школы. В ходе соревнований ребята смогли проверить свои знания и умения. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Участники турнира должны были играть одновременно на двух досках.





«Такой необычный формат способствует развитию сосредоточенности, внимания и быстроты мышления, помогает развивать аналитические способности и скорость принятия решений», — говорится в сообщении.