В шахматной школе Каширы провели мини-турнир игры на двух досках
Видео из архива шахматного клуба Каширы
Мини-турнир организовали и провели воспитанники каширской шахматной школы. В ходе соревнований ребята смогли проверить свои знания и умения. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участники турнира должны были играть одновременно на двух досках.
«Такой необычный формат способствует развитию сосредоточенности, внимания и быстроты мышления, помогает развивать аналитические способности и скорость принятия решений», — говорится в сообщении.Кроме того, проведение таких турниров увеличивает интерес молодёжи к шахматам, а командные выступления укрепляют позитивные взаимоотношения между участниками и учат уважению к соперникам.
Ранее сообщалось, что в парках Каширы подготовили более 50 зимних мероприятий.