В Подмосковье реабилитацию после болезней прошли около 100 тысяч человек
Бесплатную реабилитацию после травм, а также серьёзных заболеваний органов дыхания, центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы прошли с начала текущего года почти 100 тысяч жителей Московской области. Информацию об этом пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения разместила в соцсетях ведомства.
Курсы реабилитации проводятся в амбулаторных отделениях при поликлиниках, а также в дневных и круглосуточных стационарах.
«Всего в Подмосковье отделения реабилитации работают в 42 медицинских учреждениях», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.Реабилитация проводится по полису обязательного медицинского страхования. Направление на неё должен дать лечащий врач.
