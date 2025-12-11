Достижения.рф

В Подмосковье реабилитацию после болезней прошли около 100 тысяч человек

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Бесплатную реабилитацию после травм, а также серьёзных заболеваний органов дыхания, центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы прошли с начала текущего года почти 100 тысяч жителей Московской области. Информацию об этом пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения разместила в соцсетях ведомства.



Курсы реабилитации проводятся в амбулаторных отделениях при поликлиниках, а также в дневных и круглосуточных стационарах.

«Всего в Подмосковье отделения реабилитации работают в 42 медицинских учреждениях», — цитируются в сообщении слова зампреда областного правительства — главы Минздрава региона Максима Забелина.
Реабилитация проводится по полису обязательного медицинского страхования. Направление на неё должен дать лечащий врач.

