«Цифровой бригадир» за год выявил на стройках Подмосковья более 220 нарушений
Система на основе искусственного интеллекта «Цифровой бригадир» наблюдает за ходом строительства различных объектов Московской области. С начала года нейросеть выявила свыше 220 нарушений. Информацию об этом пресс-служба Мингосуправления Подмосковья опубликовала в соцсетях ведомства.
«Цифровой бригадир» подключён к 286 видеокамерам на 272 стройплощадках. Он распознают 22 вида данных, включая количество рабочих на объекте их профессии.
«С начала текущего года «Цифровой бригадир выявил 221 инцидент. Чаще всего проблемы касались отсутствия рабочих и техники на строительной площадке в течение трёх и более дней в неделю, а также отсутствия прогресса в строительстве на протяжении месяца», — говорится в сообщении.Заметив отклонение, «Цифровой бригадир» создаёт задачу на проверку. Точность его работы составляет 95%.
